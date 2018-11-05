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Хронический шум увеличивает риск инсульта и инфаркта

5 ноября 2018, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Хронический шум увеличивает риск инсульта и инфаркта
pixabay.com

Постоянный шум пролетающих самолётов или проезжающих рядом с домом автомобилей может вызвать инсульт и инфаркт. К такому выводу пришли медики из Массачусетского госпиталя общего профиля в Бостоне.

Ими проводилось обследование 499 пациентов, у которых не было проблем с сердцем. Ученые изучали активность мозжечковой миндалины — области мозга, участвующей в регуляции стресса и эмоциональных реакций.

Выяснилось, что у тех участников, которые проживали в непосредственной близости от источника шума, были более высокие уровни активности миндалевидного тела и больший уровень воспаления артерий. Риск сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний у них был в три раза выше по сравнению с теми, кто проживал в более тихом районе, сообщает Индикатор. При этом учитывались и загрязнение воздуха, высокий уровень холестерина, курение и диабет.

 

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