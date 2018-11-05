Опубликованы советы медиков по спасению от опасного для жизни «тихого инфаркта»
5 ноября 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения рассказали, как можно спастись от «тихого инфаркта». Соответствующая публикация появилась в российском сегменте интернета.
«Тихим инфарктом» называют сердечный приступ, который протекает без четко выраженных симптомов. Это делает невозможным своевременное обращение пациента к врачам. В ходе исследований было установлено, что при «тихих инфарктах» риск летального исхода в три раза выше, чем при классическом.
Как пишет сайт fb.ru, медики советуют людям, желающим предотвратить опасную для жизни болезнь, перестать употреблять в пищу продукты, содержащие холестерин, и регулярно заниматься спортом. Кроме того, следует отказаться от курения и как можно меньше нервничать - постоянные стрессы негативно сказываются на состоянии сердца.
Ранее сообщалось, что ученые назвали продукты, способствующие похуданию.
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