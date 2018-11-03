Названы овощи, способствующие долголетию
3 ноября 2018, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
Все мы знаем, что регулярное употребление овощей улучшает здоровье и влияет на длительность жизни. Специалистами названы восемь продуктов, которые наиболее способствуют долголетию.
Морковь - богата веществами, укрепляющими иммунную систему: С, PP, E, а также магний и цинк. Бета-каротин, в большом количестве содержащийся в моркови, обеспечивает синтез сильнейшего антиоксиданта, витамина А.
В брокколи большое содержание кальция и калия. Кости будут более крепкими, а сердце и сосуды более здоровыми.
Баклажаны чистят кровь и сосуды от холестерина.
Кабачки насыщают организм витамином С и сильным антиоксидантом лютеином.
Свекла имеет в своем составе йод, который борется с атеросклерозом и улучшает общее самочувствие.
Помидоры содержат много калия, при их употреблении нормализуется давление.
В капусте есть дииндолилметан, он защищает организм от радиации.
Болгарский перец является лидером по концентрации витамина С.
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