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Названы овощи, способствующие долголетию

3 ноября 2018, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Названы овощи, способствующие долголетию
pixabay.com

Все мы знаем, что регулярное употребление овощей улучшает здоровье и влияет на длительность жизни. Специалистами названы восемь продуктов, которые наиболее способствуют долголетию.

Названо главное условие продления жизни

Названо главное условие продления жизни

Морковь - богата веществами, укрепляющими иммунную систему: С, PP, E, а также магний и цинк. Бета-каротин, в большом количестве содержащийся в моркови, обеспечивает синтез сильнейшего антиоксиданта, витамина А.

В брокколи большое содержание кальция и калия. Кости будут более крепкими, а сердце и сосуды более здоровыми.

Баклажаны чистят кровь и сосуды от холестерина.

Кабачки насыщают организм витамином С и сильным антиоксидантом лютеином.

Свекла имеет в своем составе йод, который борется с атеросклерозом и улучшает общее самочувствие.

Помидоры содержат много калия, при их употреблении нормализуется давление.

В капусте есть дииндолилметан, он защищает организм от радиации.

Болгарский перец является лидером по концентрации витамина С.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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