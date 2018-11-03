Названы овощи, способствующие долголетию

Все мы знаем, что регулярное употребление овощей улучшает здоровье и влияет на длительность жизни. Специалистами названы восемь продуктов, которые наиболее способствуют долголетию. Названо главное условие продления жизни

Морковь - богата веществами, укрепляющими иммунную систему: С, PP, E, а также магний и цинк. Бета-каротин, в большом количестве содержащийся в моркови, обеспечивает синтез сильнейшего антиоксиданта, витамина А.

В брокколи большое содержание кальция и калия. Кости будут более крепкими, а сердце и сосуды более здоровыми.

Баклажаны чистят кровь и сосуды от холестерина.

Кабачки насыщают организм витамином С и сильным антиоксидантом лютеином.

Свекла имеет в своем составе йод, который борется с атеросклерозом и улучшает общее самочувствие.

Помидоры содержат много калия, при их употреблении нормализуется давление.

В капусте есть дииндолилметан, он защищает организм от радиации.

Болгарский перец является лидером по концентрации витамина С.