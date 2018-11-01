Ученые выяснили, что у мужчин старше 35 лет чаще рождаются больные дети

Специалисты Стэнфордского университета выяснили, что у мужчин старше 35 лет несколько чаще рождаются больные дети. Как показали результаты исследования, после 45 лет данный риск еще больше растет.

Исследование, в котором изучались данные более 40 миллионов детей, проводилось для выяснения причин родовых дефектов у малышей, сообщает МедикФорум. Оно показало, что не только женскому полу, но и мужчинам тоже надо ответственно подходить к выполнению родительских обязанностей и делать это пораньше.

Ученые объясняют это тем, что с каждым годом жизни мужчины у него накапливаются по 2 мутации в ДНК сперматозоидов.