Ученые выяснили, что у мужчин старше 35 лет чаще рождаются больные дети
1 ноября 2018, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты Стэнфордского университета выяснили, что у мужчин старше 35 лет несколько чаще рождаются больные дети. Как показали результаты исследования, после 45 лет данный риск еще больше растет.
Исследование, в котором изучались данные более 40 миллионов детей, проводилось для выяснения причин родовых дефектов у малышей, сообщает МедикФорум. Оно показало, что не только женскому полу, но и мужчинам тоже надо ответственно подходить к выполнению родительских обязанностей и делать это пораньше.
Ученые объясняют это тем, что с каждым годом жизни мужчины у него накапливаются по 2 мутации в ДНК сперматозоидов.
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