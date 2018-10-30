Назван напиток, помогающий бороться с лишним весом

Ученые доказали, что сок лимона и петрушки при регулярном приеме способствует похудению. Этот коктейль помогает очистить организм от токсинов и ускорить процесс сжигания жиров.

Петрушка - сильное мочегонное средство, выводит из организма шлаки и токсины, нормализует обмен веществ. Эта ароматная зелень может помочь в случае проблем с печенью, а в соединении с лимоном помогает очистить почки.

Также, сок петрушки оказывает хорошее влияние на функции щитовидной железы и надпочечников, проблемы с которыми часто становятся причиной увеличения веса.

Сок лимона выводит шлаки, стимулирует пищеварение, восполняет дефицит витаминов А, В и D, снижает риск развития диабета. Присутствующие в нем органические кислоты стимулируют расщепление жиров в организме, нормализуют обменные процессы и притупляют чувство голода.

Ингредиенты коктейля должны быть свежими, не рекомендуется использовать сушеную зелень. Способ его приготовления прост: петрушку мелко нарубить, залить ее кипятком, довести смесь до кипения, варить на медленном огне 10 минут. Снять с огня, охладить до 50 градусов. Добавить лимонный сок. Процедить.

Для приготовления напитка потребуются половина стакана измельченной петрушки; один мелко порезанный лимон; полтора литра воды.