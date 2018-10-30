Медики предупредили москвичей об опасности кормления белок

Многие люди стараются подкармливать зимой белок и птиц, чтобы помочь им пережить суровое время года. Специалисты напомнили, какие опасности могут подстерегать любителей пушистых зверьков.

Во-первых, белка хоть и маленькое, но дикое животное с непредсказуемым поведением. Во-вторых, зубы у грызунов весьма острые, поэтому внезапный укус может быть крайне болезненным.

И, наконец, в случае агрессивного поведения зверька его укус вполне может стать причиной возникновения ряда заболеваний, опасных для человека, передает РИА Новости.

В случае, если человека укусила или поцарапала до крови белка, следует незамедлительно обращаться в ближайшее медицинское учреждение для обработки ранки и вакцинации.