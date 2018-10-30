Десять признаков грозящего смертью «тихого инсульта» назвали специалисты
30 октября 2018, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения перечислили десять симптомов инфаркта мозга, который называют «тихим инсультом». Соответствующий материал некоторое время назад был опубликован в российском сегменте интернета.
Согласно медицинской статистике, в 37% случаев «тихий инсульт» приводит к летальному исходу. Как пишет сайт nashsovetik.ru, о развитии болезни свидетельствуют следующие признаки.
1. Внезапная боль в конечностях или на лице
2. Нарушение дыхания
3. Резкое ухудшение зрения
4. Проблемы при ходьбе
5. Паралич лица
6. Головокружение
7. Бессвязная речь
8. Спутанность в мыслях
9. Регулярные мигрени
10. Приступы икоты
Ранее сообщалось, что зарубежные ученые выяснили причины внезапного инсульта у людей, которые ведут здоровый образ жизни. В исследовании, посвященном данному вопросу, приняли участие более 300 тысяч человек.
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