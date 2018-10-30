Десять признаков грозящего смертью «тихого инсульта» назвали специалисты

Специалисты в области здравоохранения перечислили десять симптомов инфаркта мозга, который называют «тихим инсультом». Соответствующий материал некоторое время назад был опубликован в российском сегменте интернета.

Согласно медицинской статистике, в 37% случаев «тихий инсульт» приводит к летальному исходу. Как пишет сайт nashsovetik.ru, о развитии болезни свидетельствуют следующие признаки.

1. Внезапная боль в конечностях или на лице

2. Нарушение дыхания

3. Резкое ухудшение зрения

4. Проблемы при ходьбе

5. Паралич лица

6. Головокружение

7. Бессвязная речь

8. Спутанность в мыслях

9. Регулярные мигрени

10. Приступы икоты

Ранее сообщалось, что зарубежные ученые выяснили причины внезапного инсульта у людей, которые ведут здоровый образ жизни. В исследовании, посвященном данному вопросу, приняли участие более 300 тысяч человек.