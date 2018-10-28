Названы сочетания продуктов, которые вредят здоровью

Диетологи рассказали о том, какие сочетания продуктов могут мешать работе организма. Например, чашка кофе и бутерброд с сыром плохо взаимодействуют между собой и становятся "убийцами" полезных свойств друг друга.

Объясняется это тем, что хлеб и кофе с сахаром являются источниками углеводов, которые ухудшают усвоение содержащегося в сыре кальция.

Также плохим вариантом для питания является классический овощной салат из огурцов и помидоров, полезные микроэлементы не усваиваются должным образом, могут возникнуть проблемы с пищеварением.

Еще одно плохое сочетание – картофель и масло. В данном случае резко увеличивается количество жиров в организме, что может вызвать вздутие живота, сообщает Medikforum.ru.

Не стоит смешивать с картофелем яйца: при совместном употреблении они мешают друг другу нормально перевариваться.