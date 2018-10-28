Названы сочетания продуктов, которые вредят здоровью
28 октября 2018, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]
Диетологи рассказали о том, какие сочетания продуктов могут мешать работе организма. Например, чашка кофе и бутерброд с сыром плохо взаимодействуют между собой и становятся "убийцами" полезных свойств друг друга.
Объясняется это тем, что хлеб и кофе с сахаром являются источниками углеводов, которые ухудшают усвоение содержащегося в сыре кальция.
Также плохим вариантом для питания является классический овощной салат из огурцов и помидоров, полезные микроэлементы не усваиваются должным образом, могут возникнуть проблемы с пищеварением.
Еще одно плохое сочетание – картофель и масло. В данном случае резко увеличивается количество жиров в организме, что может вызвать вздутие живота, сообщает Medikforum.ru.
Не стоит смешивать с картофелем яйца: при совместном употреблении они мешают друг другу нормально перевариваться.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес