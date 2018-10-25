Учеными найден способ в два раза увеличить продолжительность жизни

Сотрудники Национального университета Сингапура смогли создать "коктейль", который эффективно борется со старением. Состоит он из ферментов и лекарств, а его основой стал иммунодепрессант.

Данный препарат из нескольких существующих лекарств позволил биологам замедлить старение клеток и в несколько раз увеличить продолжительность жизни. Об этом пишет Science Alert.

Эликсир молодости успели испытать на круглых червях Caenorhabditis elegans. В результате, как отмечает издание, черви прожили вдвое больше, чем в среднем им отмеряет природа.

По словам одного из ученых, разработанный комплекс позволит не только "отодвинуть старость", но и предотвратить такие возрастные заболевания, как артрит, болезнь Альцгеймера и другие.