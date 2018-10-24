Нежелание вставать с кровати по утрам ученые признали заболеванием

Нежелание подниматься из постели по утрам теперь считается заболеванием. Ученые отмечают, что существует особое психологическое состояние под названием дайсания (Dysania).

Жертва дайсании может провести в кровати несколько дней подряд, а сама мысль о необходимости вставать вызывает у нее тревожные состояния. Причем просыпается такой человек легко, но встает с трудом.

Психологи утверждают, что дайсания может возникнуть у человека, страдающего депрессией, сообщает Medikforum.ru. Если подъем с постели у вас сопровождается стрессом и беспокойством, то нужно немедленно обратиться к врачу.

Не забывайте, что ложиться в постель и вставать надо в одно и то же время, в спальнеследите за комфортной температурой, спокойным освещением и уровнем шума. Спать с домашними животными не рекомендуется. Матрас должен быть комфортен. Врачи для хорошего сна советуют регулярно заниматься спортом для избавления от стресса,поменьше пить кофе, лучше молоко или травяной чай, не увлекаться спиртными напитками, не курить, принимать теплые ванны перед отходом ко сну, слушать спокойную музыку.