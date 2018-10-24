Медики назвали самый эффективный способ бросить курить

По данным Минздрава РФ, порядка 30% взрослого населения России являются заядлыми курильщиками. При этом более половины из них мечтают избавиться от пагубной привычки, пишет РИА Новости. Врач дал советы, как можно легко бросить курить

В качестве одного из самых эффективных методов отказа от курения врачи-наркологи советуют никотин-заместительную терапию (пластыри, спреи, жвачки), совмещенную с психотерапией.

Такая терапия должна проводиться при помощи оптимально подобранных индивидуально для каждого пациента доз препаратов и длиться не менее трех месяцев, беспрерывно.