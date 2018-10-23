Ученые обнаружили пользу кофе для кожи

Китайские ученые сделали вывод, что если регулярно пить кофе, снизится риск развития розацеи - заболевания кожи лица, которое сопровождается покраснением и расширением кровеносных сосудов. Американские онкологи нашли средство от ранней смерти

Специалисты в течение нескольких лет проанализировали здоровье более 82 тысяч женщин. Во время исследования ученые заметили, что употребление горячих напитков с большим содержанием кофеина уменьшает симптомы развития болезни. Об этом пишет Oane.ws.

Отмечается, что отношение случаев развития розацеи у тех, кто регулярно пил кофе по отношению к тем, кто выпивал меньше одной чашки в месяц, составляет 0,77.