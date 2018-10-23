Топ-10 способов снижения артериального давления без лекарств выложили в сети

Стал известен Топ-10 способов снижения артериального давления без использования медицинских препаратов. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась в русскоязычном сегменте интернета.

Как пишет сайт grodno24.com, людям, которые хотят одержать победу над гипертонией, необходимо соблюдать следующие рекомендации.

1. Сесть на диету, при которой основу рациона составляет молочно-растительная пища.

2. Устранить источники стрессовых ситуаций.

3. Обращать внимание на содержание минералов в еде. Излишек натрия в рационе нужно заменить калием.

4. Избавиться от лишних килограммов.

5. Уделять время для регулярных физических нагрузок.

6. Полностью отказаться от спиртных напитков и сигарет.

7. Употреблять растительный и рыбий жиры.

8. Полноценно отдыхать по ночам.

9. Употреблять витамин С.

10. Расслаблять артерии с помощью специальных добавок – их поможет подобрать специалист.

Ранее сообщалось, что исследователи назвали пять простых способов, которые помогают похудеть.