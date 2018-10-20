Медики рассказали, как сердечники могут продлить себе жизнь

Людям, которые перенесли инсульты и инфаркты, для укрепления здоровья необходимо больше двигаться. Минимальные упражнения каждые двадцать минут максимально продлят «сердечникам» жизнь.

Как отмечают специалисты Канадской кардиоваскулярной ассоциации в Торонто, сердечникам нужно вставать с места каждые 20 минут и 7 минут посвящать легкой физической активности, достаточно даже просто пройтись по комнате. Это будет очень полезно для тех, кто работает в офисах и мало времени уделяет поддержанию физической формы, сооьбщает РИА Новости. Кардиологи сообщают, что это позволит сжечь около 770 килокалорий в день.