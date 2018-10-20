В поваренной соли обнаружили частицы пластика

В Корее специалисты из Национального университета Инчхона изучили состав наиболее популярных марок поваренной соли, и почти все из них оказались потенциально опасны для организма.

Ученые проанализировали 39 марок, в 36 из них удалось обнаружить пластик. Самое большое количество частиц находилось в морской соли - 1674 штук на 1 килограмм продукта.

Специалисты объясняют это загрязнением воды пластиковыми отходами. Больше всего микропластика обнаружили в поваренной соли, производимой в азиатских странах, например, в Индонезии.

Данное исследование корейских ученых опубликовано в Environmental Science & Technology.