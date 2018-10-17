Названо главное условие продления жизни

Ученые Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде в США отмечают, что оптимальный уровень витаминов, минеральных веществ и других соединений способен уменьшить риск преждевременной смерти.

Жители крупных и развитых стран испытывают нехватку важных для организма веществ, а это имеет долгосрочные и неприятные последствия. В этом случае организм поддерживает свои жизненно важные функции и репродуктивность за счет остальных потребностей. Это означает, что на какие-то органы и системы ложится повышенная нагрузка.

Для долголетия необходимо придерживаться здорового питания, а также добавлять в рацион витамины. При этом речь идет не только об аскорбиновой кислоте, а таких, казалось бы, неочевидных молекулах как бета-каротин, таурин, лютеин и другие. К примеру, у людей, страдающих от постоянного недостатка витамина К и селена, вырабатывается меньше ферментов, поддерживающих здоровье артерий, из-за чего повышается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.