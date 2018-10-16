Пять основных симптомов развития рака головного мозга перечислили онкологи
16 октября 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Онкологи назвали пять основных признаков, свидетельствующих о развитии у человека рака головного мозга. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной российскими интернет-СМИ.
Сайт vistanews.ru пишет, что нарушение подвижности конечностей обычно связывают с такими недугами, как остеохондроз и артрит. Между тем, нередко данный симптом указывает на наличие злокачественного образование в мозге.
Кроме того, следует насторожиться при появлении пелены перед глазами. Следующей стадией может стать спровоцированная раком слепота.
К другим признакам, говорящим о существовании опухоли, относятся частые головокружения, сменяющаяся депрессивными состояниями беспричинная вспыльчивость, головные боли.
Ранее сообщалось, что в сети опубликовали четыре простые рекомендации, которые помогают предотвратить инфаркт.
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