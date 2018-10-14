Названы ягоды, помогающие быстро восстановиться после гриппа и простуды

Для ускоренного восстановления организма после перенесенных вирусов и респираторных заболеваний особенно полезно включать в рацион ягоды облепихи и барбариса, советуют диетологи. Простые советы, как укрепить иммунитет осенью

Ягоды барбариса, как и большинство северных плодов, исключительно богаты витамином С, и потому обладают мощным антиоксидантным эффектом. В этом плане барбарис не уступает широко разрекламированным «суперпродуктам» - ягодам асаи и годжи.

Желтые ягоды облепихи содержат целый комплекс витаминов и минералов, необходимых для поддержания организма. Облепиха содержит в 2 раза больше витамина С, чем цитрусовые.

Также в облепихе и барбарисе присутствуют дубильные вещества, которые отличаются способностью уменьшать боли в горле, оздоровлять воспаленную слизистую.

Употреблять ягоды можно в виде чаев, варенья, отваров и в свежем виде.