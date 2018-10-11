Японские ученые обнаружили вещества для лечения болезни Альцгеймера

Японские специалисты в ходе проведенных исследований обнаружили вещества, которые могут стать компонентами будущих лекарств от бокового амиотрофического склероза и болезни Альцгеймера.

Об этом рассказал лауреат Нобелевской премии Синъя Яманака в интервью РИА Новости. На сегодняшний день оба эти заболевания считаются неизлечимыми.

Болезнь Альцгеймера - одна из распространенных форм деменции, при которой мозг утрачивает свои функции вследствие гибели клеток и нарушения нейронных связей.

При БАС наступает постепенная атрофия всех мышц, что впоследствии приводит к полному параличу. Этим заболеванием страдал британский ученый Стивен Хокинг, скончавшийся в марте этого года.