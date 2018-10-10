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Два доступных продукта для предотвращения проблем с сердцем назвали специалисты
10 октября 2018, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые назвали два доступных продукта, употребление которых помогает предотвратить инфаркт. Соответствующая информация содержится в заметке, выложенной некоторое время назад в российском сегменте интернета.
Сайт nashsovetik.ru пишет, что специалисты советуют людям, которые хотят избежать возникновения проблем с сердцем, есть миндаль. В ходе проведенных в Канаде исследований выяснилось, что в данном орехе присутствуют соединения, снижающие уровень холестерина.
Кроме того, в процитированной публикации говорится, что для сердца полезен мед. Ежедневное употребление ста грамм этого продукта повышает количество антиоксидантов в крови.
Ранее сегодня сообщалось, что ученые рассказали, как можно вылечиться от диабета второго типа без применения лекарственных средств. Специалисты рекомендовали периодически голодать.
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