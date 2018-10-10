Два доступных продукта для предотвращения проблем с сердцем назвали специалисты

Ученые назвали два доступных продукта, употребление которых помогает предотвратить инфаркт. Соответствующая информация содержится в заметке, выложенной некоторое время назад в российском сегменте интернета.

Сайт nashsovetik.ru пишет, что специалисты советуют людям, которые хотят избежать возникновения проблем с сердцем, есть миндаль. В ходе проведенных в Канаде исследований выяснилось, что в данном орехе присутствуют соединения, снижающие уровень холестерина.

Кроме того, в процитированной публикации говорится, что для сердца полезен мед. Ежедневное употребление ста грамм этого продукта повышает количество антиоксидантов в крови.

Ранее сегодня сообщалось, что ученые рассказали, как можно вылечиться от диабета второго типа без применения лекарственных средств. Специалисты рекомендовали периодически голодать.