Назван фрукт, который защитит ваш организм осенью

Эксперты советуют употреблять груши для укрепления иммунной системы. В этих фруктах содержатся вещества, которые дают мощный эффект, усиливая защитные функции лейкоцитов.

В грушах много эфирных масел и биологически активных веществ. Груши насыщены медью, благодаря которой улучшается усвоение других полезных микроэлементов из еды, например, железа. Еще в этих плодах есть арбутин – противомикробный антибиотик.

Еще в грушах много пектина, что положительно влияет на работу почек и печени.

Груши оказывают укрепляющее действие на сердце и сосуды. Употребление этих фруктов помогают уменьшить количество холестерина в крови.

Не рекомендуется есть грушу на пустой желудок. Надо иметь ввиду, что этот плод обладает мочегонным действием.