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Назван фрукт, который защитит ваш организм осенью
9 октября 2018, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты советуют употреблять груши для укрепления иммунной системы. В этих фруктах содержатся вещества, которые дают мощный эффект, усиливая защитные функции лейкоцитов.
В грушах много эфирных масел и биологически активных веществ. Груши насыщены медью, благодаря которой улучшается усвоение других полезных микроэлементов из еды, например, железа. Еще в этих плодах есть арбутин – противомикробный антибиотик.
Еще в грушах много пектина, что положительно влияет на работу почек и печени.
Груши оказывают укрепляющее действие на сердце и сосуды. Употребление этих фруктов помогают уменьшить количество холестерина в крови.
Не рекомендуется есть грушу на пустой желудок. Надо иметь ввиду, что этот плод обладает мочегонным действием.
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