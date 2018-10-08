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Опубликованы советы медиков по снижению давления без использования таблеток
8 октября 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Медики рассказали о способах, с помощью которых можно снизить артериальное давление без приема лекарств. Об этом рассказывается в заметке, выложенной в российском сегменте интернета.
Как пишет сайт medpulse.ru, специалисты советуют людям, у которых есть склонность к внезапному повышению давления, ограничивать себя в употреблении кофе. Также рекомендуется поддерживать в организме высокий уровень витамина D. Он синтезируется под воздействием ультрафиолета. Это значит, что гипертоникам следует больше времени проводить на свежем воздухе.
Кроме того, в публикации приводятся данные исследования, касающегося благотворительности. Согласно выводам ученых, люди, участвующие в этой деятельности, имеют более низкое давление, чем те, кто к ней не причастен. Такой эффект объясняется тем, что помощь другим людям помогает снизить уровень стресса, который является одной из причин развития гипертонии.
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