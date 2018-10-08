Семь дней без сна приводят к смерти

По данным медицинской статистики, человек без воды может прожить 18 суток, без еды 72 дня, а без сна не протянет больше недели. Качество сна сказывается не только на когнитивных способностях человека, но и на здоровье всех жизненно важных органов.



Во время сна мозг обрабатывает информацию, поступающую от внутренних органов человека, запускает восстановительные процессы. При плохом сне или вообще его отсутствии заметно снижается иммунитет, увеличивается подверженность различным инфекционным заболеваниям. А в случае если человек не будет спать 7 дней, то микроорганизмы и бактерии, находящиеся в его организме, попросту "съедят" его изнутри, он умрёт от интоксикации.



За последние сто лет сократилась продолжительность сна с 8 часов в сутки до шести. Особенно это касается жителей мегаполисов и больших городов. Шум, ранний подъём, стрессы, пробки, плохо проветриваемые и недостаточно освещённые офисные пространства приводят к нарушениям сна. Врачи-сомнологи рекомендуют обустраивать свои рабочие места так, чтобы на них попадало как можно больше естественного света, особенно в осеннее и зимнее время. Это поможет организму прекратить выработку мелатонина в дневное время и снизить стрессовое состояние организма. А там, где недостаточно окон или если люди работают в полуподвальных помещениях, учёные рекомендуют оборудовать рабочие места специальными лампами, имитирующими солнечный свет. Конечно, это хуже, чем естественный свет, но хоть так снизит риск нарушения сна.



Всё чаще в рабочее время в офисных центрах стали применять дневной сон сотрудников. Но врачи рекомендуют: он должен быть коротким, чтобы не нарушить ночной сон, но снять утренний недосып и напряжение за день.



