Специалисты рассказали о пользе свеклы

Современные ученые доказали, что свекла - овощ уникальный и никаким другим в рационе человека не заменимый. В ней содержится масса необходимых нашему организму элементов: железо, йод, фосфор, калий, магний и кальций.

Важно и то, что их сочетание особенно благоприятно воспринимается нашим организмом. Кроме того, свекла относится к диетическим продуктам и рекомендована тем, кто придерживается низкокалорийной диеты.

Благодаря веществам, содержащимся в корнеплоде, свекла стабилизируют гормональный фон, способствуют поддержанию иммунитета, а мягкое послабляющее действие свеклы поможет в борьбе с запором.

При регулярном употреблении корнеплода регулируется половая функция, налаживается обмен веществ, улучшается работа печени. А свежий сок свеклы применяют в качестве противопростудного средства.

В свекле больше, чем в любых других овощах содержится ниацина. Это неоценимая помощь для сердца. Благодаря железу, входящему в состав овоща, свеклу рекомендуется употреблять для защиты от малокровия, анемии.

Однако важно помнить, что чрезмерное увлечение овощем может стать причиной недомогания. Также свекла противопоказана при многих заболеваниях, включая сахарный диабет и низкое давление.