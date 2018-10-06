Специалисты рассказали о пользе свеклы
6 октября 2018, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
Современные ученые доказали, что свекла - овощ уникальный и никаким другим в рационе человека не заменимый. В ней содержится масса необходимых нашему организму элементов: железо, йод, фосфор, калий, магний и кальций.
Важно и то, что их сочетание особенно благоприятно воспринимается нашим организмом. Кроме того, свекла относится к диетическим продуктам и рекомендована тем, кто придерживается низкокалорийной диеты.
Благодаря веществам, содержащимся в корнеплоде, свекла стабилизируют гормональный фон, способствуют поддержанию иммунитета, а мягкое послабляющее действие свеклы поможет в борьбе с запором.
При регулярном употреблении корнеплода регулируется половая функция, налаживается обмен веществ, улучшается работа печени. А свежий сок свеклы применяют в качестве противопростудного средства.
В свекле больше, чем в любых других овощах содержится ниацина. Это неоценимая помощь для сердца. Благодаря железу, входящему в состав овоща, свеклу рекомендуется употреблять для защиты от малокровия, анемии.
Однако важно помнить, что чрезмерное увлечение овощем может стать причиной недомогания. Также свекла противопоказана при многих заболеваниях, включая сахарный диабет и низкое давление.
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