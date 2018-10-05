На профилактику и лечение рака выделят 900 млрд рублей

На программу борьбы с онкозаболеваниями только из федерального бюджета будет выделено 900 млрд рублей. По данным медицинской статистики, 500 тыс. россиян ежегодно заболевают различными формами рака, до 300 тыс. в год умирают. Федеральные программы и национальные проекты призваны снизить показатель смертности по онкологии.



Как сообщил в интервью "Российской газете" главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн, "К 2024 году мы должны сократить смертность от злокачественных новообразований до 185 случаев на 100 тысяч населения. Сделать доступной онкопомощь в любом районе страны. Вернуть всеобщую диспансеризацию. Ликвидировать кадровый дефицит, завершить формирование системы национальных медицинских исследовательских центров, где разрабатываются стандарты диагностики и лечения, испытываются новые препараты и методики, принимаются больные с редкими и сложными случаями. Создать единый механизм информационного взаимодействия всех медучреждений".



В национальную программу по борьбе с онкозаболеваниями заложены приоритеты доступности и онкопомощи, снижение смертности от новообразований и увеличение продолжительности жизни населения.



