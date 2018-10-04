Перечислены шесть первых признаков развивающегося инсульта
4 октября 2018, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]
В сети назвали шесть первых признаков начавшегося инсульта. При наличии данных симптомов нужно немедленно обратиться в медицинское учреждение.
Сайт fb.ru пишет, что о развитии недуга, поражающего головной мозг, часто свидетельствует двоение в глазах. Обычно люди склонны списывать это на усталость, однако она редко бывает причиной подобных проблем со зрением.
Также следует насторожиться, если Ваши руки или ноги внезапно потеряли чувствительность. У пациентов, которых поражает инсульт, онемение конечностей не проходит в течение длительного времени.
К остальным признакам болезни относятся неразборчивая речь, шатающаяся походка, помутнение сознания и сильные болевые ощущения в области головы.
Ранее сообщалось, что возникающие на работе стрессовые ситуации уменьшают шансы на беременность. К такому выводу в ходе своих исследований пришли американские ученые.
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