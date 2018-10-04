Перечислены шесть первых признаков развивающегося инсульта

В сети назвали шесть первых признаков начавшегося инсульта. При наличии данных симптомов нужно немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Сайт fb.ru пишет, что о развитии недуга, поражающего головной мозг, часто свидетельствует двоение в глазах. Обычно люди склонны списывать это на усталость, однако она редко бывает причиной подобных проблем со зрением.

Также следует насторожиться, если Ваши руки или ноги внезапно потеряли чувствительность. У пациентов, которых поражает инсульт, онемение конечностей не проходит в течение длительного времени.

К остальным признакам болезни относятся неразборчивая речь, шатающаяся походка, помутнение сознания и сильные болевые ощущения в области головы.

Ранее сообщалось, что возникающие на работе стрессовые ситуации уменьшают шансы на беременность. К такому выводу в ходе своих исследований пришли американские ученые.