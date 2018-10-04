Метеозависимых москвичей предупредили об атмосферном давлении

Врачи предупредили москвичей о возможных проблемах со здоровьем, связанных со скачками атмосферного давления в Москве и Подмосковье, которые будут периодически происходить до конца текущей недели.

В этот период метеозависимые люди могут испытывать слабость и упадок сил. Возможны головокружения. Врачи советуют избегать в это время физических и эмоциональных нагрузок.

В зависимости от повышенного или пониженного кровяного давления люди по-разному реагируют на изменение давления атмосферного. Медики советуют проконсультироваться с лечащим врачом.

В целом же, людям с пониженным давлением может помочь черный кофе или крепкий черный чай. Если кровяное давление повышено, подобные напитки лучше заменить на чаи травяные.

Но жидкостью в эти дни злоупотреблять не следует. И тем и другим лучше всего должен помочь здоровый сон. Потому специалисты советуют следить за прогнозом погоды и учитывать его в своем графике.