Метеозависимых москвичей предупредили об атмосферном давлении
4 октября 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]
Врачи предупредили москвичей о возможных проблемах со здоровьем, связанных со скачками атмосферного давления в Москве и Подмосковье, которые будут периодически происходить до конца текущей недели.
В этот период метеозависимые люди могут испытывать слабость и упадок сил. Возможны головокружения. Врачи советуют избегать в это время физических и эмоциональных нагрузок.
В зависимости от повышенного или пониженного кровяного давления люди по-разному реагируют на изменение давления атмосферного. Медики советуют проконсультироваться с лечащим врачом.
В целом же, людям с пониженным давлением может помочь черный кофе или крепкий черный чай. Если кровяное давление повышено, подобные напитки лучше заменить на чаи травяные.
Но жидкостью в эти дни злоупотреблять не следует. И тем и другим лучше всего должен помочь здоровый сон. Потому специалисты советуют следить за прогнозом погоды и учитывать его в своем графике.
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