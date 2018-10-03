Стрессы на работе мешают забеременеть

Психическое здоровье женщины не менее важное условием для будущего материнства, чем физическое состояние. Ученые Бостонского университета провели исследования и заявили, что стрессы на работе снижают шансы забеременеть.

Серьезный стресс на 25% уменьшает вероятность забеременеть, сообщает Daily Mail. Особенно это выявляется в ситуациях, когда женщина вынуждена разрываться между домашними хлопотами и работой. Негативное влияние стресса на фертильность особенно выражено у женщин моложе 35 лет, показали исследования.