Стрессы на работе мешают забеременеть
3 октября 2018, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]
Психическое здоровье женщины не менее важное условием для будущего материнства, чем физическое состояние. Ученые Бостонского университета провели исследования и заявили, что стрессы на работе снижают шансы забеременеть.
Серьезный стресс на 25% уменьшает вероятность забеременеть, сообщает Daily Mail. Особенно это выявляется в ситуациях, когда женщина вынуждена разрываться между домашними хлопотами и работой. Негативное влияние стресса на фертильность особенно выражено у женщин моложе 35 лет, показали исследования.
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