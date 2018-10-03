Виноградная кожица и семена являются защитой от рака

Ранее ученые установили, что употребление виноградных косточек может значительно помочь предотвращению раковых заболеваний. Максимально эффективны виноградные косточки против рака желудка.

Болезнетворная бактерия, которая помогает развиваться раковым проявлениям, под воздействием питательных веществ, содержащихся в виноградных косточках, детоксицируется, то есть устраняется.

Тепрь группа экспертов из Женевского университета изучала натуральный продукт resveratrol, который содержится в виноградных косточках и кожице, а также в красном вине, пишет "Актуальные Новости". Как они выяснили, если ввести ресвератрол назально, то есть в носовую полость, то он поможет и при лечении рака легких. Это доказано опытами на мышах. Теперь ученым предстоит создать препарат, в котором вещество может быть сконцентрировано в больших количествах.