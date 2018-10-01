Простые способы распознать начавшийся инсульт мозга перечислили нейрохирурги

Медицинские специалисты назвали простые способы, который позволяют распознать начавшийся инсульт. Об этом говорится в заметке, которая некоторое время назад была опубликована в русскоязычном сегменте интернета.

Как пишет сайт 365news.biz, при подозрении на инсульт нейрохирурги советуют предложить больному улыбнуться как можно шире. При остром нарушении кровоснабжения головного мозга данное действие совершается с большим трудом.

Также пациента можно попросить высунуть язык. Если он искривлен или повернут, следует немедленно обратиться в лечебное учреждение.

Также признаками инсульта являются онемение конечностей, мигрень и головокружение, резкое ухудшение зрения.

Ранее сообщалось, что российский ученый Юрий Беленков рассказал о том, как защититься от инфаркта. Специалист, в частности, порекомендовал правильно питаться и заниматься спортом.