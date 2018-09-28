Назван осенний овощ, очень полезный для нормальной работы сердца

Настоящей королевой осени можно назвать удивительный овощ - тыкву. Вещества, входящие в состав яркой, сочной мякоти, даже после термической обработки сохраняют свою полезность.

Тем, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы, врачи обязательно рекомендуют включать тыкву в рацион. Употребление ее мякоти и семечек улучшает состояние стенок сосудов, повышая их эластичность. Фитостеролы, содержащиеся в семечках тыквы способны уменьшать уровень так называемого «плохого» холестерина. А значит, меньше риск развития атеросклероза, тромбозов, инфаркта и инсульта. Калий и магний в составе тыквы помогают нормальной работе сердечной мышцы, снижая высокое артериальное давление и нагрузку на этот орган. Семена тыквы предотвращают развитие ишемической болезни сердца.

Мякоть этого необыкновенного овоща содержит в 5 раз больше каротина, чем морковь. Также в тыкве содержится большое количество сахарозы, крахмала, клетчатки, белков, пектинов, макро и микроэлементов. есть и достаточно редкие витамины К и Т.