Назван осенний овощ, очень полезный для нормальной работы сердца
28 сентября 2018, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]
Настоящей королевой осени можно назвать удивительный овощ - тыкву. Вещества, входящие в состав яркой, сочной мякоти, даже после термической обработки сохраняют свою полезность.
Тем, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы, врачи обязательно рекомендуют включать тыкву в рацион. Употребление ее мякоти и семечек улучшает состояние стенок сосудов, повышая их эластичность. Фитостеролы, содержащиеся в семечках тыквы способны уменьшать уровень так называемого «плохого» холестерина. А значит, меньше риск развития атеросклероза, тромбозов, инфаркта и инсульта. Калий и магний в составе тыквы помогают нормальной работе сердечной мышцы, снижая высокое артериальное давление и нагрузку на этот орган. Семена тыквы предотвращают развитие ишемической болезни сердца.
Мякоть этого необыкновенного овоща содержит в 5 раз больше каротина, чем морковь. Также в тыкве содержится большое количество сахарозы, крахмала, клетчатки, белков, пектинов, макро и микроэлементов. есть и достаточно редкие витамины К и Т.
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