Финские ученые нашли способ вылечить аппендицит без операции

Финские ученые предложили лечить воспаление аппендицита без хирургического вмешательства. После многолетних исследований специалисты Университета Турку считают, что это вполне реально.

Из 256 пациентов, которые лечились при помощи антибиотиков, 61% не потребовалась операция на протяжении пяти лет, пока за ними велось наблюдение медиков. У таких людей реже случались осложнения, а период восстановления был меньше, сообщат nplus1.ru. По мнению ученых, данное исследование доказывает, что у безоперационного лечения аппендицита есть большой потенциал.

Следует уточнить, что все наблюдаемые учеными случаи аппендицита не имели осложнений, при которых иногда хирургическое вмешательство необходимо.