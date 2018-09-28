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Финские ученые нашли способ вылечить аппендицит без операции
28 сентября 2018, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
Финские ученые предложили лечить воспаление аппендицита без хирургического вмешательства. После многолетних исследований специалисты Университета Турку считают, что это вполне реально.
Из 256 пациентов, которые лечились при помощи антибиотиков, 61% не потребовалась операция на протяжении пяти лет, пока за ними велось наблюдение медиков. У таких людей реже случались осложнения, а период восстановления был меньше, сообщат nplus1.ru. По мнению ученых, данное исследование доказывает, что у безоперационного лечения аппендицита есть большой потенциал.
Следует уточнить, что все наблюдаемые учеными случаи аппендицита не имели осложнений, при которых иногда хирургическое вмешательство необходимо.
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