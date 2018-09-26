Ученые обнаружили новые полезные свойства какао

Ученые из Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера в ходе проведения многочисленный анализов и исследований пришли к выводу, что открыли новое полезное свойство какао.

Результаты исследования опубликованы в EurekAlert. Согласно им, высушенные какао-бобы, полежав на солнце, трансформируют всем известный полезнейший витамин D в витамин D2.

Отметим, что дефицит в организме человека витамина D (который имеет всего два типа - D2 и D3) может увеличить риск многих респираторных заболеваний, в том числе рахита и остеопороза.

Продукты же, содержащие какао, являются ранее неизвестным источником внушительного количества витамина D2. Ну а уж концентрация этого полезного вещества зависит от продукта.

Напомним, также наиболее распространенными источниками витамина D являются грибы и морепродукты, красная и черная икра, морские водоросли и тофу - так называемый соевый творог.