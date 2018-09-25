Доступный для всех метод лечения гипертонии без лекарств назвали исследователи

Норвежские специалисты рассказали о доступном для всех методе нормализации артериального давления без медицинских препаратов. Об этом говорится в материале, появившемся в русскоязычном сегменте интернета.

Как пишет сайт zdorowiye.ru, ученые посоветовали людям, страдающим от гипертонии, регулярно употреблять в пищу киви, который является одним из самых дешевых экзотических плодов. Исследования показали, что данная ягода содержит вещества, снижающие давление. Из процитированной заметки следует, что для достижения благотворного эффекта гипертоникам следует ежедневно съедать три киви.

Ранее на текущей неделе стало известно, что рыбий жир значительно снижает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. К соответствующим выводам в ходе своей научной работы пришли специалисты из Соединенных Штатов.