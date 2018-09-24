На повестке дня – вопросы медицины

В кубанском парламенте под председательством Николая Петропавловского прошло совместное заседание комитетов ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения и по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий. Тема обсуждения – создание условий по доступности современной медицинской помощи населению в Новокубанском районе.

В работе приняли участие председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко, представители регионального министерства здравоохранения и муниципального образования Новокубанский район.

Начиная обсуждение, председатель профильного комитета Николай Петропавловский напомнил, что в соответствии с распоряжением председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко в кубанском парламенте проводятся Дни муниципальных образований. Это мероприятия, на которых проходят презентации социально-экономического развития территорий. В октябре по графику – презентация Новокубанского района. Планируется, что одной из центральных тем обсуждения будет состояние здравоохранения муниципалитета.

«В целях подготовки презентации проводится наше расширенное заседание комитета. Мы рассмотрим социально-экономическое развитие Новокубанского района в рамках реализации Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Как вы знаете, в этом документе заложены основные индикаторы и подходы в решении тех вызовов и задач, которые есть на сегодняшний день во всех отраслях экономики и социальной сферы», – подчеркнул Николай Петропавловский.

Он также отметил, что отрасль здравоохранения – это приоритетное направление в развитии социальной сферы. Ему уделяется повышенное внимание как в деятельности кубанского парламента, так и представителей других ветвей власти.

Заместитель главы муниципального образования Новокубанский район Андрей Цветков подробно рассказал о состоянии дел в здравоохранении муниципалитета. На конкретных цифрах и примерах показал, как решаются имеющиеся проблемы. В частности, в районе больная тема – нехватка медперсонала: нужны ещё 87 врачей и 120 средних медработников.

«По нашим целевым направлениям в Кубанском государственном медицинском университете учится 25 студентов. После обучения мы их ждём в своих медучреждениях. Также по программе «Земский доктор» за последнее время в район приехал 31 врач», – сказал Андрей Цветков.

Отдельная тема обсуждения – доступность медицинской помощи для жителей района из поселений с численностью от 100 до 2000 тысяч человек. По информации замглавы, таких в муниципалитете оказалось 32,

медучреждений из них не имеет 14. Но не во всех нужно их и строить. По словам Андрея Цветкова, есть совсем небольшие населённые пункты, в которых проживает по несколько человек. Здесь решением проблемы станет работа выездных мобильных медицинских бригад.

Кроме этого, в районе необходима замена определенных фельдшерско-акушерских пунктов – новыми модульными. Все участники встречи согласились, что это большая сложная работа, но она должна выполняться. И до конца года в районе уже планируется строительство нового офиса врача общей практики.

Заместитель министра здравоохранения Валентина Игнатенко выступила с анализом прозвучавшей информации. По её словам здравоохранению в районе уделяется должное внимание.

«Район активно участвует в проекте «Бережливая поликлиника», держит на контроле и решает проблемные вопросы отрасли. Со своей стороны в ближайших планах министерства закупка передвижного фельдшерско-акушерского комплекса для жителей Новокубанского района, приобретение оборудования на 4,5 миллиона рублей для обслуживания детского населения», – отметила Валентина Игнатенко.

Также замминистра добавила, что муниципалитет в плановом порядке ведёт работу по передаче муниципальных объектов здравоохранения в региональную собственность.

Результатом встречи стали конкретные предложения, которые будут направлены в проект общей резолюции кубанского парламента по итогам презентации социально-экономического развития Новокубанского района.