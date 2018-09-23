Специалисты выявили лучших "защитников" сердца и сосудов
23 сентября 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые Пущинского института теоретической и экспериментальной биофизики РАН совместно с коллегами из Института биофизики клетки РАН выявили лучших защитников сердца и сосудов человека.
Оказывается, в качестве эффективного средства для профилактики и лечения различного рода сердечно-сосудистых заболеваний идеально подходят растительные полифенолы - так называемые флавоноиды.
В новой работе исследователи пишут, что активность АПФ (ангиотензинпревращающего фермента), как основного виновника сердечно-сосудистых заболеваний, можно смягчить именно флавоноидами.
Главным "носителем" флавоноидов является растительная пища: фрукты, овощи, корнеплоды. Наилучшими источниками этих веществ являются цитрусовые, ягоды, зеленый чай, красные сорта вин, черный шоколад, облепиха.
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