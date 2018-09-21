Врач дал советы, как можно легко бросить курить

Не нужно обманывать себя, беря сигареты с меньшим содержанием никотина. Лучше просто выбросить пачку, которую еще не докурили, и не бежать за новой, считает врач-онколог Максим Юрьевич Рыков.

Нужно жить с мыслями о том, что вы можете контролировать собственные желания, а не подчиняться собственному слабоволию.

Самыми сложными являются первые недели и девятый месяц без никотина, знает по себе Рыков. В эти периоды избегайте общества курящих людей, все время себя чем-то занимайте: работой, прогулкой, хобби. Рыков дает интересный совет - чистить зубы каждый час. Ощущение свежего дыхания дает возможность отвлечься.

И учтите: даже если вам кажется, что никотиновая зависимость уже ушла и можно выкурить «всего одну сигаретку», делать этого категорически нельзя.