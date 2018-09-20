Врачи назвали последствия длительного отсутствия половой близости

Длительные перерывы в половой жизни вредят и мужскому, и женскому здоровью, но более негативно воздержание сказывается на женщинах, это влияет как на физическое, так и на психологическое состояние. Ученые рекомендуют после 50-ти лет заниматься любовью как можно чаще

Хронический стресс, обострения депрессивных состояний, болезненные менструации, истончение стенок влагалища, исчезновение полового влечения - со всем этим может столкнуться женщина при длительном отсутствии секса, утверждает американский врач, психотерапевт и сексопатолог Сара Купер.

Какой частоты должен быть секс - врач не уточнила, вероятно, для всех это индивидуально.