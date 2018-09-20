Ученые: человек запрограммирован на лень
20 сентября 2018, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
Канадские ученые из университета Британской Колумбии в ходе экспериментов выяснили, что лень является врожденным качеством: мозг запрограммирован на малоподвижное поведение с самого рождения.
Работа опубликована в журнале Neuropsychologia. В исследовании приняли участие три десятка молодых людей, которые выполняли задания, пока специалисты следили за активностью их мозга.
На мониторах компьютеров перед ними появлялись картинки с физической активностью или отдыхом. Волонтеры должны были перемещать человечка по экрану на различные изображения.
Участники довольно быстро передвигали человечка к картинкам с активностью. Однако при этом мозг испытуемых с неохотой реагировал на это действие, сопротивляясь отдалению человечка от изображений с отдыхом.
Ученые пришли к выводу, что наш мозг попросту запрограммирован на лень: он старается избегать физической активности и предпочитает, чтобы тело оставалось в режиме отдыха.
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