Ученые: человек запрограммирован на лень

Канадские ученые из университета Британской Колумбии в ходе экспериментов выяснили, что лень является врожденным качеством: мозг запрограммирован на малоподвижное поведение с самого рождения.

Работа опубликована в журнале Neuropsychologia. В исследовании приняли участие три десятка молодых людей, которые выполняли задания, пока специалисты следили за активностью их мозга.

На мониторах компьютеров перед ними появлялись картинки с физической активностью или отдыхом. Волонтеры должны были перемещать человечка по экрану на различные изображения.

Участники довольно быстро передвигали человечка к картинкам с активностью. Однако при этом мозг испытуемых с неохотой реагировал на это действие, сопротивляясь отдалению человечка от изображений с отдыхом.

Ученые пришли к выводу, что наш мозг попросту запрограммирован на лень: он старается избегать физической активности и предпочитает, чтобы тело оставалось в режиме отдыха.