Ученые: ежедневный прием аспирина не поможет продлить жизнь

Новое исследование показывает, что прием по одной таблетке аспирина в день для профилактики может нанести вред здоровью. В нем приняли участие более 19 тысяч человек в Австралии и США.

Выяснилось, что при употреблении дозы аспирина в 100 мг в день у исследуемых наблюдалась высокая частота кровотечений, а также произошло большое количество случаев развития онкологических заболеваний. Об этом сообщается в журнале The New England Journal of Medicine.

Сегодня врачи частенько назначают аспирин пожилым людям для профилактики. Как утверждают, этот препарат разжижает кровь и может помочь избежать формирования тромбов. Полностью здоровые люди иногда принимают по таблетке в день без назначения, чтобы снизить риск заболеваний сердца.

Профессор Питер Ротуэлл из Оксфордского университета утверждает: "Принимать аспирин, если вы здоровы, вам больше 70 лет и вы не переносили инфаркт, практически бесполезно".