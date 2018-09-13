Простое средство защиты от инсультов и сердечных приступов назвали специалисты

Ученые из Канады назвали простое средство защиты от инсультов и сердечных приступов. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежной медицинской прессы.

Как пишет сайт MedicalXpress, сотрудники одного из действующих в североамериканской стране исследовательских центров выявили положительный эффект от употребления в пищу оливкового масла. Специалисты определили, что в данном продукте содержатся вещества, которые действуют подавляющим образом на активность тромбоцитов. Так называют элементы крови, играющие ключевую роль в патологических процессах, затрагивающих сердечно-сосудистую систему.

Ранее в четверг сообщалось, что ученые посоветовали людям, страдающим гипертонией, побольше двигаться и есть много овощей и фруктов. В ходе исследований выяснилось, что эти рекомендации помогают снизить вес и артериальное давление.