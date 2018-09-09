Косметолог рассказала о привычках, вызывающих преждевременное старение

Некоторые наши привычки могут свести на нет все усилия по стараниям как можно дольше оставаться молодым. Например, вредны для организма как переедание, так и изнурение себя строгими диетами.

Кожа лица быстрее состарится, если человек часто морщится, трогает свое лицо, кусает губы и щурит глаза.

Любовь к загару тоже относится к этим привычкам. Ранее старение грозит и тем, кто все время ограничивает себя в воде.

Не стоит заниматься самолечением и игнорировать проблемы со здоровьем.

Интенсивное очищение кожи также способствует ее быстрому увяданию.

Сон лицом в подушку, частое времяпровождение за ноутбуком вызывают формирование морщин на лице и шее.