Косметолог рассказала о привычках, вызывающих преждевременное старение
9 сентября 2018, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]
Некоторые наши привычки могут свести на нет все усилия по стараниям как можно дольше оставаться молодым. Например, вредны для организма как переедание, так и изнурение себя строгими диетами.
Кожа лица быстрее состарится, если человек часто морщится, трогает свое лицо, кусает губы и щурит глаза.
Любовь к загару тоже относится к этим привычкам. Ранее старение грозит и тем, кто все время ограничивает себя в воде.
Не стоит заниматься самолечением и игнорировать проблемы со здоровьем.
Интенсивное очищение кожи также способствует ее быстрому увяданию.
Сон лицом в подушку, частое времяпровождение за ноутбуком вызывают формирование морщин на лице и шее.
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