Новый признак приближающегося инсульта обнаружили американские специалисты

Врачи, работающие в нью-йоркском медицинском центре по диагностике и лечению головной боли, обнаружили еще один признак, говорящий о приближении инсульта. Соответствующая информация появилась в русскоязычном сегменте интернета.

В ходе исследования, проведенного американскими специалистами, выяснилось, что о скором нарушении кровоснабжения головного мозга свидетельствуют «обонятельные галлюцинации». Так называют чувствуемые человеком запахи, источника которых нет в реальности.

Также медики установили, что неспособность различать запахи может сигнализировать о ранних стадиях болезни Альцгеймера. Это объясняется с тем, что недуг часто убивает клетки мозга, отвечающие за обоняние.

Ранее сообщалось, что британские ученые назвали эффективный способ похудеть. По мнению исследователей, людям, страдающим от лишнего веса, нужно менять время приема пищи.