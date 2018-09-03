Челябинские врачи клиники "Канон" вернули пациенту здоровые колени
3 сентября 2018, 13:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Врачи челябинской клиники "Канон" провели 1 сентября уникальную операцию по восстановлению передней крестообразной связки колена. Теперь пациентам не требуется болезненная замена связки - новейшая технология «Лигамис» («Ligamys») из Швейцарии, представленная впервые в России, позволяет пациентам вернуть радость движения.
Травматологи собрали коллег со всей России и продемонстрировали им инновационное решение. Показательную операцию комментировал основатель клиники «Канон», травматолог–ортопед Виталий Дрягин, а сами манипуляции проводили хирург из Оренбурга Дмитрий Пупынин и травматолог–ортопед клиники Александр Светличный.
Операция требует специального инструментария и высококлассных навыков хирургов. Она будет незаменима на Южном Урале, где воспитывается множество спортсменов, в том числе и олимпийского резерва.
Напомним, что клиника «Канон» является одной из ведущих в стране, где проводятся высокотехнологичные манипуляции. За годы работы здесь были проведены тысячи операций по эндопротезированию, в том числе по ОМС.
Имеются противопоказания.Необходима консультация специалиста.
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