Медики создали сильнейший анальгетик, не вызывающий привыкания

Американские ученые из Университета Уэйк-Форест создали экспериментальный препарат, который обладает сильнейшим обезболивающим эффектом, одновременно воздействуя на две группы рецепторов в мозге.

Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine. В отличие от других сильнодействующих болеутоляющих, он не вызывает побочных эффектов, а главное - привыкания.

При этом, в ходе проведенных опытов, препарат, получивший название AT-121, показал себя таким же действенным, как морфин. Однако - в стократно меньшей дозировке.

Исследователи надеются, что в будущем данный препарат поможет сократить число смертей, вызванных зависимостью от снимающих боль лекарств и их передозировок.

Специалисты уже провели успешные тесты на обезьянах. Лекарство пройдет еще несколько серьезных и ответственных испытаний, прежде, чем будет применено к людям.