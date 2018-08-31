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Медики создали сильнейший анальгетик, не вызывающий привыкания
31 августа 2018, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
Американские ученые из Университета Уэйк-Форест создали экспериментальный препарат, который обладает сильнейшим обезболивающим эффектом, одновременно воздействуя на две группы рецепторов в мозге.
Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine. В отличие от других сильнодействующих болеутоляющих, он не вызывает побочных эффектов, а главное - привыкания.
При этом, в ходе проведенных опытов, препарат, получивший название AT-121, показал себя таким же действенным, как морфин. Однако - в стократно меньшей дозировке.
Исследователи надеются, что в будущем данный препарат поможет сократить число смертей, вызванных зависимостью от снимающих боль лекарств и их передозировок.
Специалисты уже провели успешные тесты на обезьянах. Лекарство пройдет еще несколько серьезных и ответственных испытаний, прежде, чем будет применено к людям.
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