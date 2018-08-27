Учеными создана панацея от любых вирусных заболеваний
27 августа 2018, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Международная междисциплинарная команда вирусологов и биохимиков, в которую входят ученые из Свободного университета Берлина, разработала лекарство, способное предупреждать вирусные инфекции.
Инновационный наногель, разработанный учеными, плотным слоем наносится на поверхность кожи, имитируя рецепторы клеточной поверхности. Вирусы "прилипают" к молекулам геля, что помогает снизить риск заболеваний.
Результаты исследований опубликованы в журнале ACS Nano. По словам ученых, отнюдь немаловажен и тот факт, что данное универсальное средство по своей стоимости доступно практически каждому.
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