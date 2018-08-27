Учеными создана панацея от любых вирусных заболеваний

Международная междисциплинарная команда вирусологов и биохимиков, в которую входят ученые из Свободного университета Берлина, разработала лекарство, способное предупреждать вирусные инфекции. Ученые Бурятии изобрели заживляющий раны гель

Инновационный наногель, разработанный учеными, плотным слоем наносится на поверхность кожи, имитируя рецепторы клеточной поверхности. Вирусы "прилипают" к молекулам геля, что помогает снизить риск заболеваний.

Результаты исследований опубликованы в журнале ACS Nano. По словам ученых, отнюдь немаловажен и тот факт, что данное универсальное средство по своей стоимости доступно практически каждому.