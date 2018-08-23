Простое средство для резкого снижения артериального давления назвали диетологи

Диетологи нашли простое средство, позволяющее резко снизить артериальное давление. Об этом говорится в заметке, опубликованной в российском сегменте интернета.

Сайт medikforum.ru пишет, что исследования, проведенные специалистами из Соединенных Штатов, подтвердили положительный эффект употребления оливкового масла при гипертонии. Ученые посоветовали людям, страдающим от повышенного давления, добавлять данный ингредиент в салаты и другие блюда. Кроме того, оливковое масло следует использовать при приготовлении пищи вместо подсолнечного.

Также диетологи призвали гипертоников следить за тем, чтобы содержание соли в их рационе было минимальным. Она удерживает в организме воду, повышая тем самым нагрузку на внутренние органы.

Ранее сообщалось, что ученые отыскали новый способ сократить вероятность смерти от сердечного приступа.