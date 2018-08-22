Новый способ сократить риск смерти от сердечного приступа отыскали ученые

Употребление спиртных напитков в небольших количествах помогает избежать смерти в результате сердечного приступа. Такой вывод сделали британские специалисты.

Газета The Times пишет, что ученые, работающие в одном из учебных заведений Лондона, проанализировали данные нескольких десятков тысяч человек. В ходе исследования выяснилось, что люди, которые полностью отказались от алкоголя, на 47% чаще сталкиваются с проблемами с сердцем, чем те, кто иногда позволяет себе выпить.

Также оказалось, что женщины, ведущие трезвый образ жизни, помимо инфаркта, рискуют получить болезни других органов. Среди этих недугов присутствуют ангина и слабоумие.

Ранее сообщалось, что в интернете появился список привычек, разрушающих человеческий организм. В данный перечень, в частности, попали малоподвижный образ жизни и употребление в пищу еды, которая приготовлена на газовой плите.