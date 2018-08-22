Ученые: Молоко на завтрак препятствует развитию диабета и ожирения
22 августа 2018, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]
Молоко на завтрак может защитить от ожирения и диабета – к такому выводу пришли канадские ученые. Об этом сообщается в научной статье издания Journal of Dairy Science.
Исследования проводились при помощи добровольцев, поделенных на три группы: одним давали жирное молоко с повышенным содержанием белка, вторые питались молоком с нормальным содержанием белков, а третья группа разбавляла молоко водой.
Как оказалось, потребление высокобелковых молочных продуктов во время утреннего приема пищи снижает уровень глюкозы в крови и повышает сытость даже во время обеда, сообщает Свободная Пресса.
А для увеличения эффективности данного продукта специалисты советуют употреблять молоко на завтрак как самостоятельное блюдо, либо в качестве дополнения к полезным мюсли.
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