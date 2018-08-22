Ученые: Молоко на завтрак препятствует развитию диабета и ожирения

Молоко на завтрак может защитить от ожирения и диабета – к такому выводу пришли канадские ученые. Об этом сообщается в научной статье издания Journal of Dairy Science.

Исследования проводились при помощи добровольцев, поделенных на три группы: одним давали жирное молоко с повышенным содержанием белка, вторые питались молоком с нормальным содержанием белков, а третья группа разбавляла молоко водой.

Как оказалось, потребление высокобелковых молочных продуктов во время утреннего приема пищи снижает уровень глюкозы в крови и повышает сытость даже во время обеда, сообщает Свободная Пресса.

А для увеличения эффективности данного продукта специалисты советуют употреблять молоко на завтрак как самостоятельное блюдо, либо в качестве дополнения к полезным мюсли.