Названы основные симптомы рака

Первые симптомы рака практически ничем не отличаются от симптомов других заболеваний. Между тем, существует некие сигналы, которые для определенных опухолей, наверное, могут считаться первичными симптомами рака. Ученые назвали пять онкологически опасных профессий

Если вы в течение более длительного периода времени чувствуете себя уставшим, обратитесь за консультацией к врачу.

Быстрая и беспричинная потеря веса может быть проявлением развития рака.

Если лекарства от боли не приносят облегчения, это может быть симптомом опухоли головного мозга, прямой кишки, яичников или рака толстого кишечника.

Не оставляйте без внимания уплотнения, странные шишки на вашем теле.

Рак влияет на иммунную систему, частое повышение температуры должно вас насторожить.

Нужно следить за любыми изменениями на коже, покраснениями, необычными или новыми веснушками, родинками или бородавками. Их увеличения в размерах - "звонок".

Если кашель вызывает боль в груди, спине или плече, то это серьезный повод обратиться к медикам.

Есть проблемы с глотанием пищи, расстройство желудка - пусть вас понаблюдает врач.